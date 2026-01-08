Сергій Разумовський

У 19-му турі італійської Серії А Дженоа на виїзді зіграла внічию з Міланом.

Гості вийшли вперед на 28-й хвилині: Коломбо відкрив рахунок після результативної передачі українця Руслана Маліновського. Россонері намагалися відігратися й у середині другого тайму був близьким до цього – на 58-й хвилині Крістіан Пулішич відправив м’яч у сітку, однак взяття воріт скасували через гру рукою.

Розв’язка настала вже в компенсований час. На 92 -йхвилині Рафаел Леау зрівняв рахунок і врятував Мілан від поразки. Дженоа могла забрати максимум уже після цього: на 99-й Станчу мав шанс принести команді перемогу з пенальті, але не реалізував 11-метровий, тож фінальний свисток зафіксував бойові 1:1.

Дженоа набрала 16 очок у турнірній таблиці й відірвався від зони вильоту. Мілан (39) відстав від лідера Інтера на три бали.

Серія А, 19-й тур

Мілан – Дженоа 1:1

Голи: Рафаел Леау, 90+2 – Коломбо, 28

Мілан: Меньян, Габбія (Атекаме 75), Павлович, Томорі, Салемакерс (Фюллькруг 65), Модрич, Фофана (Лофтус-Чік 46), Рабіо, Бартезагі, Пулішич, Леау

Дженоа: Леалі, Маркандаллі, Естігор, Васкес, Нортон-Каффі, Френдруп, Маліновський (Еллертсон 64), Торсбю (Мазіні 64), Мартін (Отоа 83), Вітінья (Ехатор 75), Коломбо (Станчу 83)

Попередження: Габбія, 70, Меньян, 90+6, Томорi, 90+6 – Леалі, 80

Огляд матчу буде доступний на сторінці події Мілан – Дженоа.