Сергій Разумовський

19-річний український форвард Богдан Попов найближчим часом має змінити клубну прописку та перейти до Аталанти. Про це повідомляє Tuttomercatoweb.

За даними джерела, клуб із Бергамо вже погодив умови трансферу з Емполі та фактично випередив кількох конкурентів із Серії А, які також стежили за українським нападником. Очікується, що сума переходу становитиме приблизно п'ять мільйонів євро.

Інтерес до Попова з боку клубів італійської еліти суттєво зріс після його виступів у Серії B. Молодий українець зміг привернути увагу своєю грою, результативністю та потенціалом для подальшого розвитку. Серед команд, які розглядали можливість підписання форварда, називалися Кальярі та Удінезе, однак саме Аталанта діяла найоперативніше й зуміла швидко просунутися у переговорах з Емполі.

Попов перебуває в системі Емполі з осені 2023 року. За цей час нападник поступово інтегрувався в першу команду та отримав ігрову практику на дорослому рівні. У сезоні-2024/25 українець провів за основний склад 24 матчі, у яких забив 5 м'ячів.

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