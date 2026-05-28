Український нападник Артем Довбик може залишити Рому вже під час літнього трансферного вікна. Як повідомляє журналіст Sky Sport Анджело Манджанте, римський клуб планує виставити форварда на трансфер і готовий розглядати пропозиції щодо його продажу.

За інформацією джерела, новий головний тренер Роми Джан П’єро Гасперіні не розраховує на українського нападника у своїй ігровій моделі. Фахівець нібито не бачить Довбика серед футболістів, які мають відігравати ключову роль у його тактичних планах на наступний сезон. Саме тому керівництво клубу готове розпочати пошук потенційного покупця для гравця.

Зазначається, що Рома зацікавлена саме у повноцінному трансфері українця, а не в оренді. Клуб хоче отримати компенсацію за нападника та частково повернути кошти, витрачені на його підписання. Ситуація ускладнюється тим, що Довбик пропустив значну частину сезону через травму, отриману взимку, і лише ближче до завершення кампанії зміг повернутися на поле.

Артем Довбик перейшов до Роми в серпні 2024 року з Жирони. Трансфер українського форварда обійшовся римлянам у 30,5 млн євро. На момент переходу українець був у статусі найкращого бомбардира Ла Ліги.

Чинний контракт Довбика з Ромою розрахований до 30 червня 2029 року. Попри тривалий термін угоди, майбутнє футболіста в італійському клубі наразі виглядає невизначеним. За даними порталу Transfermarkt, ринкова вартість українського нападника становить 15 млн євро.

У поточному сезоні форвард збірної України провів за Рому 18 матчів у всіх турнірах. На його рахунку 3 забиті м’ячі та 2 результативні передачі. Через травму та обмежену ігрову практику форвард не зміг повною мірою розкрити свій потенціал у складі «вовків».

