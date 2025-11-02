Каталонська Барселона виявляє інтерес до норвезького форварда Манчестер Сіті Ерлінга Холанда, повідомляє El Nacional.

За даними джерела, керівництво іспанського клубу розглядає варіант обміну 25-річного гравця на півзахисника Дані Ольмо із доплатою.

Зазначається, що Ольмо вже давно перебуває у сфері інтересів головного тренера Манчестер Сіті Пепа Гвардіоли, проте поки що неясно, чи готовий англійський клуб розглядати таку пропозицію.

Нинішнього сезону 2025/26 Холанд провів 12 матчів за Сіті, забив 14 голів і віддав одну результативну передачу. На рахунку Дані Ольмо — 10 ігор, один забитий м'яч та два асисти.

Раніше повідомлялося, що основний захисник Барселони повернувся до загальної групи.