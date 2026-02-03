Павло Василенко

Сезон перетворюється на справжній кошмар для Ніко Вільямса. Чемпіон Європи у складі збірної Іспанії знову зіткнувся з серйозними проблемами зі здоров’ям і найближчими тижнями не зможе допомогти своєму клубу. 23-річний вінгер Атлетіка змушений взяти тривалу паузу, аби нарешті вирішити проблему, яка переслідує його вже кілька місяців.

Поточна кампанія складається для Вільямса далеко не ідеально. У 23 матчах він відзначився лише чотирма голами та п’ятьма результативними передачами — показники, які не відповідають статусу одного з лідерів команди та чемпіона Європи. Причина спаду давно відома: футболіст страждає від пубалгії – болісного запалення в зоні лобкової кістки.

Раніше Вільямс відмовився від операції, обравши консервативне лікування. Однак, за інформацією El Chiringuito, біль не зник і продовжує заважати йому виходити на поле. У підсумку гравець разом із лікарями ухвалив нове рішення — повністю зупинитися та пройти інтенсивний курс відновлення. Очікується, що Ніко буде поза грою від шести до восьми тижнів, використовуючи цей час для повернення оптимальної фізичної форми.

Контракт Вільямса з клубом розрахований до середини 2035 року, а його трансферна вартість, за даними Transfermarkt, становить 60 мільйонів євро.

Атлетік посідає 11-те місце в Ла Лізі, а найближчим суперником команди стане Валенсія.