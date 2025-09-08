Павло Василенко

Футбольний світ сколихнув черговий допінговий скандал. Центральний захисник Атлетіка з Більбао, 30-річний Єрай Альварес, отримав тривалу дискваліфікацію – і причина виявилася доволі абсурдною.

УЄФА підтвердив: у пробі футболіста, зданій після поєдинку Ліги Європи проти Манчестер Юнайтед, було знайдено заборонену речовину. Виявилося, що Єрай помилково прийняв препарат від випадіння волосся, який належав його партнерові. Попри відсутність умислу, покарання – суворе: захисник пропустить десять місяців офіційних матчів.

Атлетік у своєму зверненні наголосив, що футболіст довів – не мав наміру використовувати допінг, але дисциплінарні правила залишилися невблаганними. Виступати знову Альварес зможе лише у квітні 2026 року, а до тренувань повернеться з лютого.

Для Атлетіка це серйозна втрата – минулого сезону Єрай провів 29 матчів і був одним із лідерів захисту. Невдовзі гравець особисто розповість свою версію на пресконференції, яка вже анонсована клубом.