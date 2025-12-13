У поєдинку 16-го туру чемпіонату Іспанії мадридський Атлетіко на своєму стадіоні обіграв Валенсію з рахунком 2:1.

Підопічні Дієго Сімеоне вийшли вперед уже на 17-й хвилині завдяки влучному удару Коке. У другому таймі гості зуміли відновити рівновагу – на 63-й хвилині відзначився Лукас Бельтран. Проте останнє слово залишилося за господарями: Антуан Грізманн, який з'явився на полі з лави запасних, забив вирішальний м'яч на 74-й хвилині.

Після 17 зіграних зустрічей Атлетіко має в активі 34 очки та розташовується на четвертому рядку турнірної таблиці Ла Ліги. Валенсія набрала 15 пунктів і посідає 16 місце.

Ла Ліга, 16-й тур

Атлетіко Мадрид — Валенсія 2:1

Голи: Коке, 17, Грізманн, 74 — Бельтран, 63