Атлетіко під керівництвом Дієго Сімеоне зазнав поразки від Барселони у перенесеному матчі 19-го туру Ла Ліги, поступившись з рахунком 1:3.

Незважаючи на результат, наставник мадридців зазначив, що залишився задоволеним тим, як його команда проявила себе на полі.

«Я дуже задоволений грою команди. Ми чудово почали матч, але супернику вдалося пробитися через центр. У другому таймі Барселона почала трохи краще, але через двадцять хвилин ми взяли гру під контроль. У нас було три відмінні моменти, якими ми не скористалися. Тим не менш, я задоволений.

Ми знаємо, що вони вміють відмінно обмінюватися передачами. У них багато гравців у центральній зоні, і саме так вони забили перший і другий голи.

В перерві ми обговорили, що не можна дозволяти їм діяти через центр, і в другій половині ми додали. Мені сподобалося ставлення команди до гри в кінці матчу. Так, ми не перемогли, але гра мені сподобалася.

Коли граєш проти Барселони, доводиться багато бігати, а відбирати м’яч непросто. Рафінья всюди. Він забиває, віддає передачі… Я не розумію, чому він не отримав «Золотий м’яч». У цілому команда зіграла добре. Я спокійний і задоволений колективом. Ми поступилися сильному супернику, і це допоможе нам стати кращими», – сказав головний тренер Атлетіко.