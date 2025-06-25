Керівництво мадридського Атлетіко обрало фахівця, який у майбутньому може очолити команду після завершення ери Дієго Сімеоне. Як повідомляє Mundo Deportivo, одним із головних кандидатів на пост наставника є колишній гравець клубу Філіпе Луїс, який наразі працює у бразильському Фламенго.

За інформацією джерела, Атлетіко імпонує тренерська робота бразильця, який добре зарекомендував себе на новому етапі кар’єри.

Нагадаємо, Дієго Сімеоне очолює Атлетіко з 2011 року. Поточна угода 55-річного аргентинця з клубом діє до кінця червня 2027 року.

Мадридці вилетіли після групового турніру Клубного чемпіонату світу 2025, натомість Фламенго продовжить виступи у турнірі на стадії плей-оф.