Павло Василенко

Гравці іспанського Атлетіко Мадрид безславно завершили свій виступ на Клубному чемпіонаті світу, який цього літа проходить у США.

Команда Дієго Сімеоне завершила змагання вже на груповому етапі, що стало одним з головних сюрпризів нового турніру FIFA.

Після поразки від ПСЖ з рахунком 4:0 у першому раунді, Атлетіко обіграв Сіетл з рахунком 3:1 у другому, але французька команда програла Ботафогу з рахунком 1:0 у другому раунді групи B.

Атлетіко зумів перемогти Ботафогу з рахунком 1:0, а вирішальний гол забив Антуан Грізманн на 87-й хвилині матчу, але мадридська команда вибула через найгірше взаємне співвідношення з французькою та бразильською командами.

У другому матчі цієї групи ПСЖ, як чинний чемпіон Європи, обіграв Сіетл з рахунком 2:0 та вийшов далі.

Голи за збірну Франції забили Хвіча Кварацхелія на 35-й хвилині матчу та Ашраф Хакімі, який встановив остаточний рахунок матчу на 67-й хвилині.

Клубний чемпіонат світу, 3-й тур

Група B

Атлетіко – Ботафогу – 1:0

Гол: Грізманн, 87.

Сіетл – ПСЖ – 0:2

Голи: Кварацхелія, 35, Хакімі, 67.