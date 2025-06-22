Атлетик Більбао виступив із офіційною заявою після інциденту в місті Баракальдо, де фанати зафарбували зображення Ніко Вільямса на муралі, присвяченому перемозі в Кубку Іспанії. На місці обличчя гравця залишили напис: Підеш ти чи залишишся — повагу вже втратив.

Інцидент стався на тлі чуток про можливий трансфер Ніко Вільямса до Барселони. За повідомленнями ЗМІ, каталонський клуб погодив умови особистого контракту з 22-річним вінгером, а переговори з Атлетиком тривають.

У зверненні клубу підкреслено:

Захищати кольори Атлетика — означає проявляти повагу.

Гідність клубу — в його людях, у їхній повазі й відданості спільним цінностям. Гідність Атлетика — це гідність його членів, яку вимірюють здатністю поводитися відповідно до наших принципів: не вдаючись до провокацій, не принижуючи себе, тримаючи голову високо.

Повага — одна з основ клубу.

Керівництво нагадало, що Ніко Вільямс — вихованець клубу, який має чинний контракт до 2027 року. Він улюбленець роздягальні, виріс у Лесамі, і є частиною родини Атлетика:

Клуб заявив, що ті, хто знищив мурал, не представляють Атлетик:

Якщо ви вважаєте себе частиною цієї родини, ви помиляєтеся. Неповага до одного з нас — це неповага до всього клубу.

В Атлетику також повідомили, що вже зв’язалися з автором муралу — художником Карлосом Лопесом — та нададуть йому всю необхідну допомогу для відновлення зображення Ніко та його брата Іньякі Вільямса.