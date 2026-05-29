Космічна сума! Барселона зробила офіційну пропозицію Атлетико за нападника, що працював з Гвардіолою і Мессі
А колись це було б побиття рекордного трансферу Роналду...
Барселона зробила перший офіційний крок у боротьбі за нападника Атлетико Хуліана Альвареса. За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, каталонський клуб уже надіслав мадридцям пропозицію щодо трансферу аргентинця.
Сам футболіст також дав зрозуміти, що хоче змінити клуб. Представники Альвареса повідомили керівництву Атлетико про бажання гравця піти та розпочати новий етап кар’єри.
Втім, мадридський клуб не поспішає погоджуватися на умови Барселони. Атлетико не влаштовує пропозиція у 100 мільйонів євро, оскільки в клубі вважають цю суму недостатньою для продажу одного зі своїх лідерів.
Барселона, своєю чергою, не збирається відступати. Очікується, що найближчим часом каталонці знову повернуться до переговорів і спробують переконати Атлетико розглянути покращену пропозицію.
У сезоні-2025/26 Альварес провів 49 матчів, забив 20 голів і віддав дев’ять результативних передач. Загалом у складі Атлетико форвард відзначився 49 м’ячами та 17 асистами.
