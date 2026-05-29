Сергій Разумовський

Барселона зробила перший офіційний крок у боротьбі за нападника Атлетико Хуліана Альвареса. За інформацією авторитетного інсайдера Фабріціо Романо, каталонський клуб уже надіслав мадридцям пропозицію щодо трансферу аргентинця.

🚨⚠️ Atletico Madrid are not intentioned to accept €100m as valuation to let Julián Álvarez go.



Barcelona are prepared to return to the table soon, Julián’s camp already made clear to Atléti that he wants to leave.



🎥➕ https://t.co/Y46FB4ogdM pic.twitter.com/hwxqrqspg1 — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 29, 2026

Сам футболіст також дав зрозуміти, що хоче змінити клуб. Представники Альвареса повідомили керівництву Атлетико про бажання гравця піти та розпочати новий етап кар’єри.

Втім, мадридський клуб не поспішає погоджуватися на умови Барселони. Атлетико не влаштовує пропозиція у 100 мільйонів євро, оскільки в клубі вважають цю суму недостатньою для продажу одного зі своїх лідерів.

Барселона, своєю чергою, не збирається відступати. Очікується, що найближчим часом каталонці знову повернуться до переговорів і спробують переконати Атлетико розглянути покращену пропозицію.

У сезоні-2025/26 Альварес провів 49 матчів, забив 20 голів і віддав дев’ять результативних передач. Загалом у складі Атлетико форвард відзначився 49 м’ячами та 17 асистами.

Раніше повідомлялося, що Альварес повідомив керівництво Атлетико про те, що бажає залишити клуб.