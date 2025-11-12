Денис Сєдашов

Румунський боксер важкої та надважкої ваги Міхай Ністор (8-0, 8 КО) у розмові з YouTube-каналом «Студія боксу Віктора Ялимова» згадав свій бій проти Олександра Усика (24-0, 15 KO) та поділився думками про нинішні успіхи українця.

Не знаю, що сказати. Але одне можу впевнено заявити — якби я тоді готувався до бою належним чином, як завжди це роблю, я б переміг. Міхай Ністор

За словами румуна, він не очікував, що Усик досягне таких висот у професійному боксі:

Чесно, не думав, що він так далеко зайде. У крузервейті він був хорошим, але не очікував, що так проявить себе серед надважковаговиків. Міхай Ністор

Ністор також прокоментував поєдинки українця з Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф’юрі.

У бою з Джошуа я давав Усику 60 на 40 — вважав, що він виграє за очками. З Ф’юрі було складніше. Той мав перевагу в антропометрії, але Усик швидкий і технічний, тому зміг дістатися до його голови. Міхай Ністор

Говорячи про потенційних суперників Усика, Ністор назвав двох перспективних бійців — поляка Даміана Кнібу та британця Мозеса Ітауму.

«Поки Усик не ухвалив рішення…» Відома причина відмови Ітауми від поєдинку з кубинським нокаутером.