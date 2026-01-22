Славія та Барселона влаштували перестрілку в 7 турі Ліги чемпіонів. Поєдинок у Празі завершився з рахунком 2:4.

На 10-й хвилині Славія вийшла вперед завдяки домашній заготовці, яку результативним ударом завершив Кушей, перервавши серію з п'яти матчів у Лізі чемпіонів без забитих голів.

На 34-й хвилині гості зрівняли рахунок, Фермін з кута пробив Станека ударом в ближній кут, а за 8 хвилин Лопес дальнім ударом оформив дубль.

Останнє слово в першому таймі залишилось за Славією, яка скористалась черговим станлдартом, що призвів до автоголу Левандовського.

По перерві Барселона остаточно зняла питання про переможця. Дальній удар Ольмо втретє змусив голкіпера Славі діставати м'яч з сітки власних воріт, а потім своє слово сказав Левандовський, відмазавшись за м'яч у власні ворота.

Перемога Барси гарантувала команді Ганса-Дітера Фліка євровесну, тоді як Славія дочасно припинила боротьбу за топ-24.

Ліга чемпіонів. 7 тур

Славія - Барселона 2:4

Голи: Кушей, 10, Левандовські, 44 (автогол) - Лопес, 34, 42, Ольмо, 64, Левандовський, 71