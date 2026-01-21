Кащук допоміг Карабаху наблизитись до історичного плей-офф ЛЧ
Під гарячу руку потрапив Айнтрахт
близько 2 годин тому
Олексій Кащук / Фото - ФК Карабах
Карабах в рамках 7 туру Ліги чемпіонів приймав Айнтрахт. Гра в Баку завершилась з рахунком 3:2.
Чемпіон Азербайджана оформив камбек, поступаючись до 80-ї хвилини з різницею в один гол.
Український вінгер Карабаха Олексій Кащук вийшов на 84-й хвилині, а його команда перед останнім туром має непогані шанси вийти до плей-офф раунду.
Ліга чемпіонів. 7 тур
Карабах - Айнтрахт 3:2
Голи: Дуран, 4, 80, Мустафазаде, 90+4 - Узун, 11, Шаїбі, 78 (з пенальті)