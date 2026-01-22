Ліга чемпіонів. Трубін та Судаков майже не залишили собі шансу на євровесну
Лісабонці поступились Ювентусу
близько 2 годин тому
Анатолій Трубін і Георгій Судаков / Фото - ФК Бенфіка
Ювентус в 7 турі Ліги чемпіонів приймав Бенфіку. Матч в Турині завершився з рахунком 2:0.
Точні удари Тюрама та Маккенні в другому таймі забезпечили команді Лучано Спаллетті путівку в 1/16 фіналу.
Бенфіка могла повернутись в гру, отримавши право на пенальті, проте у вирішальний момент Павлідіс втратив рівновагу, ставши приводом для тролінгу фанатів Юве.
Український воротар Бенфіки Анатолій Трубін відіграв повний матч, а хавбек Георгій Судаков провів на полі 68 хвилин.
Ліга чемпіонів. 7 тур
Ювентус - Бенфіка 2:0
Голи: Тюрам, 55, Маккенні, 64
На 81-й хвилині Павлідіс (Бенфіка) не релазіував пенальті - повз ворота.