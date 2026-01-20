Авторитетне іспанське видання AS знову звернуло увагу на українських футболістів у складі Жирони. Цього разу фахівці виділили нападника Владислава Ваната, який відзначився чотирма забитими м'ячами у трьох останніх поєдинках команди.

«Ванат робить неможливе – виходить з тіні результатів Артема Довбика, якого все ще пам'ятають у Жироні. Владислав своїми голами повернув радість фанам, а вболівальники почали з нетерпінням чекати нових матчів», – зазначило ЗМІ.

Цього сезону форвард провів за каталонський клуб 19 матчів у всіх турнірах, записавши на свій рахунок вісім голів та одну гольову передачу.

Угода українського нападника з Жироною діє до кінця червня 2030 року, а портал Transfermarkt оцінює вартість гравця національної збірної України у 15 мільйонів євро.

Раніше повідомлялося, що Ванат посідає перше місце в Іспанії за важливим показником.