Захисник Шахтаря Валерій Бондар поділився думками щодо мінімальної перемоги в центральному матчі 24-го туру української Прем'єр-ліги проти Полісся (1:0). Центрбек став автором єдиного голу в грі. Його слова передає пресслужба клубу з посиланням на ефір програми «Футбол 360».

Був кутовий, і ми, у принципі, маємо награні стандарти, тож знаємо, хто куди біжить. Послідувала гарна передача, Волинець помилився, і я коліном забив. Була дуже хороша подача, і вдалося відзначитися.

Напевно, мотивує те, що зараз у нас із дружиною особливий етап у житті – вона вагітна, і це додає подвійної мотивації та відповідальності, коли виходжу на поле. Ми довго про це не розповідали, але після того, як поділилися новиною, я ніяк не міг забити. Домовилися, що, коли заб’ю, обов’язково покладу м’яч під футболку, і це була моя мрія. Дякувати Богу, усе вдалося: я забив і приніс дуже важливі три очки команді, тому дуже щасливий.

Усі знають, що команда Руслана Петровича Ротаня дуже добре організована та передусім дисциплінована в обороні, тому було важко знайти свій момент. Десь ми не зовсім правильно використовували наші найкращі якості. У принципі, розуміли, що це матч, можливо, до одного забитого м’яча. Знали, що потрібно мати терпіння і тиснути на суперника. Гадаю, якщо брати гру загалом, ми повністю заслуговували на перемогу й рахунок міг бути більшим.

Графік? Якщо чесно, у ці 20 днів, як ми почали тренуватися, пам’ятаю: виходиш на поле, і в тебе лише передматчеве тренування, а після – день-два відновлення. Якщо граєш кожні два-три дні, то особисто для мене це краще у фізичному плані, ніж коли граєш раз на тиждень. Утім, знаємо, що в нашій країні нелегко з переїздами, тому відновлення в автобусі не дуже добре впливає на тебе. Намагаємося робити все, що нам говорять лікарі, адже розуміємо, що зараз дуже важкий період. Коли тренер довіряє, розумієш, що не маєш права підводити ані команду, ані тренера.