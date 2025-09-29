Автор переможного голу у ворота Колос прокоментував перемогу Металіста 1925
Денис Антюх відзначив важливість результату
близько 8 годин тому
Денис Антюх, який забив вирішальний гол у ворота Колоса і приніс перемогу Металісту 1925 в сьомому турі УПЛ (1:0), не вважає себе головним героєм харківської команди і пояснив, чому його реакція на забитий м'яч була стримана.
«Головне – це перемога. Для нас ця гра була дуже важлива. Забив своїй минулій команді, був там і тому не святкував. Я знаю, які там люди працюють, є до них велика повага, тому так і вийшло.
Щодо голу, то пішла подача, я не знаю, можливо, якась чуйка була, бо я побіг не на дальню, а на одинадцять метрів - вийшло забити», – розповів Антюх в інтерв'ю пресслужбі клубу.
Після семи турів Металіст 1925 року набрав 14 очок і посідає третє місце у турнірній таблиці Української Прем'єр-ліги.