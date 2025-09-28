Колос програв Металісту 1925, зазнавши першої поразки у сезоні
Долю поєдинку вирішив один м’яч
близько 11 годин тому
Фото - ФК Металіст 1925
У матчі сьомого туру Української Прем’єр-ліги харківський Металіст 1925 у Житомирі приймав ковалівський Колос. Зустріч завершилася мінімальною перемогою господарів з рахунком 1:0.
На 63-й хвилині відзначився Денис Антюх, який колись захищав кольори Колоса. Відзначимо, що ковалівська команда зазнала першої поразки у сезоні.
Металіст 1925 займає друге місце у турнірній таблиці УПЛ, набравши 14 очок. Колос розташувався на четвертій позиції з 14 балами.
УПЛ, 7-й тур
Металіст 1925 – Колос – 1:0
Гол: Антюх, 63.