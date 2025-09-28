Вінгер Монреаля і збірної України U-20 Геннадій Синчук підбив підсумки матчу 1 туру ЧС-2025 проти Південної Кореї (2:1). Його слова наводить Суспільне.

‎Це була справді важка гра. Перший тайм розпочали добре, домінували у грі, але потім десь підсіли і другий тайм вже було важко, бо ми були без м'яча. Було важко, але ми виграли, це найголовніше. На цьому турнірі головне брати очки, і ми їх взяли. Тиск суперника? Ми підсіли. Забили два м'ячі і десь був момент у першому таймі, коли ми підсіли. Через це воно пішло ось так.

Гол Пищура? До гри відпрацьовували, знали, що він високий, десь може нав'язати боротьбу - так і вийшло. Відпрацьовували подачі, запускати «черпачки» на нього - так і забили другий гол, - розповів Синчук.