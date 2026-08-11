Авторитетне джерело повідомило про плани Челсі щодо Мудрика
Керівництво синіх готове зробити саме це
Челсі розглядає можливість віддати українського вінгера Михайла Мудрика в оренду після його повернення до професійного футболу. Лондонський клуб зацікавлений у тому, щоб 24-річний гравець регулярно виходив на поле та поступово відновив оптимальні фізичні кондиції.
Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі X. За його інформацією, Челсі готовий розглянути пропозиції від потенційних орендодавців і найближчим часом очікує на конкретні варіанти щодо продовження кар’єри українця.
Серед можливих напрямків для Мудрика називають клуби з Італії, а також французький Страсбур. Французька команда має зв’язок із Челсі через спільне об’єднання BlueCo, що може спростити переговорний процес між сторонами.
Водночас сам Мудрик, як зазначає Романо, хотів би залишитися в англійській Прем’єр-лізі. Український футболіст розглядає оренду в іншій команді чемпіонату Англії як найбільш бажаний варіант для повернення до регулярної ігрової практики.
Челсі не відкидає такий сценарій. У лондонському клубі розуміють, що після тривалої паузи вінгеру буде складно одразу претендувати на стабільне місце в основному складі. Оренда в команду, де Мудрик зможе регулярно грати, має допомогти йому набрати форму, відновити впевненість і повернутися до колишнього рівня.
Українець не виходив на поле в офіційних матчах понад 20 місяців. Востаннє Мудрик зіграв у листопаді 2024 року, коли Челсі зустрічався з німецьким Гайденгаймом у Лізі конференцій. У тому поєдинку він також відзначився забитим м’ячем.
Невдовзі після матчу футболіст був відсторонений від участі у футбольній діяльності через позитивний результат допінг-тесту. У його організмі виявили мельдоній – заборонену речовину, використання якої призвело до тривалого розгляду справи.
Спочатку Мудрику загрожувала дискваліфікація терміном на чотири роки. Однак українець оскаржив рішення, після чого справа розглядалася у відповідних спортивних інстанціях.
У результаті Спортивний арбітражний суд і Футбольна асоціація Англії частково задовольнили апеляцію футболіста. Це дозволило Мудрику негайно повернутися до професійного спорту та знову брати участь у тренувальному процесі й офіційних матчах.