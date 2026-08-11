Сергій Разумовський

Челсі розглядає можливість віддати українського вінгера Михайла Мудрика в оренду після його повернення до професійного футболу. Лондонський клуб зацікавлений у тому, щоб 24-річний гравець регулярно виходив на поле та поступово відновив оптимальні фізичні кондиції.

Про це повідомив авторитетний інсайдер Фабріціо Романо у соцмережі X. За його інформацією, Челсі готовий розглянути пропозиції від потенційних орендодавців і найближчим часом очікує на конкретні варіанти щодо продовження кар’єри українця.

🚨🇺🇦 Chelsea are open to considering loan proposals for Mykhaylo Mudryk to let him play regularly after return.



Italian clubs as well as RC Strasbourg are options but understand Mudryk’s preference would be a loan to a Premier League club. pic.twitter.com/CboP0iE7iw — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2026

Серед можливих напрямків для Мудрика називають клуби з Італії, а також французький Страсбур. Французька команда має зв’язок із Челсі через спільне об’єднання BlueCo, що може спростити переговорний процес між сторонами.

Водночас сам Мудрик, як зазначає Романо, хотів би залишитися в англійській Прем’єр-лізі. Український футболіст розглядає оренду в іншій команді чемпіонату Англії як найбільш бажаний варіант для повернення до регулярної ігрової практики.

Челсі не відкидає такий сценарій. У лондонському клубі розуміють, що після тривалої паузи вінгеру буде складно одразу претендувати на стабільне місце в основному складі. Оренда в команду, де Мудрик зможе регулярно грати, має допомогти йому набрати форму, відновити впевненість і повернутися до колишнього рівня.

Українець не виходив на поле в офіційних матчах понад 20 місяців. Востаннє Мудрик зіграв у листопаді 2024 року, коли Челсі зустрічався з німецьким Гайденгаймом у Лізі конференцій. У тому поєдинку він також відзначився забитим м’ячем.

Невдовзі після матчу футболіст був відсторонений від участі у футбольній діяльності через позитивний результат допінг-тесту. У його організмі виявили мельдоній – заборонену речовину, використання якої призвело до тривалого розгляду справи.

Спочатку Мудрику загрожувала дискваліфікація терміном на чотири роки. Однак українець оскаржив рішення, після чого справа розглядалася у відповідних спортивних інстанціях.

У результаті Спортивний арбітражний суд і Футбольна асоціація Англії частково задовольнили апеляцію футболіста. Це дозволило Мудрику негайно повернутися до професійного спорту та знову брати участь у тренувальному процесі й офіційних матчах.