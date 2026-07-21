Сергій Разумовський

Англійський арбітр Ентоні Тейлор оголосив про завершення своєї 20-річної суддівської кар’єри у футболі. Про це повідомляє BBC з посиланням на слова самого рефері.

47-річний суддя зазначив, що робота на матчах найвищого рівня була для нього великою честю. Проте постійний тиск і безперервна увага до суддівських рішень стали важливим чинником його рішення завершити виступи.

Останнім матчем у кар’єрі Тейлора стала гра 1/8 фіналу чемпіонату світу-2026 між збірними Іспанії та Португалії, яка завершилася перемогою іспанців з рахунком 1:0 та відбулася 6 липня.

До списку арбітрів Футбольної ліги Англії Тейлор потрапив перед стартом сезону-2006/07, а у 2010 році отримав підвищення до рівня арбітра АПЛ. У чемпіонаті Англії він провів 432 матчі.

Також англієць працював на поєдинках єврокубків, чемпіонату світу-2022 та чемпіонатах Європи 2020 і 2024 років. Загалом за 20 років суддівської кар’єри Тейлор відсудив 831 матч.

Для українського футболу його ім’я також добре відоме: Тейлор п’ять разів обслуговував матчі збірної України, чотири рази працював на іграх Шахтаря, один раз — на поєдинку Динамо проти Бенфіки у 2021 році, а також чотири рази судив матчі юнацьких і молодіжних збірних України.

Нагадаємо, матч ЛНЗ проти Гента в Лізі конференцій обслужить шведська бригада арбітрів.