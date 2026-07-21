Сергій Разумовський

Захисник Олексій Сич офіційно став гравцем київського Динамо, перейшовши з Карпат. Про завершення трансферу повідомила пресслужба столичного клубу, а сам футболіст уже приєднався до нової команди на повноцінній основі.

Угода між сторонами розрахована на три роки з опцією продовження ще на один сезон. Карпати, зі свого боку, зберегли за собою важливі умови щодо майбутнього захисника.

Львівський клуб отримає 50 відсотків від суми наступного трансферу Сича, а також матиме першочергове право викупу його контракту, якщо Динамо отримає пропозицію від іншої команди. Така схема дозволяє Карпатам залишатися зацікавленою стороною в подальшій кар’єрі гравця та потенційно виграти від його можливого наступного переходу.

Офіційна сума трансферу не розголошується. Водночас Transfermarkt оцінює перехід Сича до Динамо в 1 мільйон євро. Це підтверджує, що київський клуб зумів домовитися про умови, які не були прив’язані до раніше названої клаусули.

Сич дебютував у першій команді Карпат 14 березня 2020 року в матчі львівського дербі проти ФК Львів, який завершився внічию 1:1. Тоді він одразу вийшов у стартовому складі, що стало важливим кроком на старті його дорослої кар’єри.

Упродовж 2020 – 2025 років захисник виступав за львівський Рух. У сезоні-2022/23 він також провів орендний період у бельгійському Кортрейку, де отримав міжнародний досвід і спробував себе в європейському чемпіонаті. Після повернення до Карпат у 2025 році Сич встиг зіграти за клуб ще 22 матчі, але не відзначився результативними діями.

На рахунку футболіста також є два матчі за національну збірну України. Окрім цього, він був частиною молодіжної збірної, яка дійшла до півфіналу Євро-2023, а також потрапив до складу команди на Олімпійські ігри-2024, де взяв участь у трьох поєдинках групового етапу.

Нагадаємо, До ПАОК перед протистоянням із Динамо у Лізі Європи приєднався колишній гравець Челсі.