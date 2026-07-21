Матч ЛНЗ проти Гента в Лізі конференцій обслужить шведська бригада арбітрів
Гра відбудеться 23 липня
близько 1 години томуПідписатися в
УЄФА призначила судейську бригаду на перший матч 2-го кваліфікаційного раунду Ліги конференцій між черкаським ЛНЗ та бельгійським Гентом.
Головним арбітром зустрічі стане швед Граніт Македончі. На лініях працюватимуть Маркус Лундгрен та Ніклас Нюберг, четвертий суддя — Аді Аганович.
Номінально домашній поєдинок для ЛНЗ відбудеться 23 липня у польському Плоцьку на Orlen Stadion. Початок — о 21:30 за київським часом.
На матч Полісся – Копенгаген у Лізі конференцій призначено португальського арбітра.
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