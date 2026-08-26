Сергій Разумовський

Лондонський Челсі готовий віддати українського вінгера Михайла Мудрика в оренду до завершення трансферного вікна. Водночас домовитися з Лідс Юнайтед поки не вдалося, тому керівництво синіх почало розглядати альтернативні варіанти.

Про це для GiveMeSport розповів авторитетний британський журналіст Бен Джейкобс. За його інформацією, протягом вихідних між Челсі та Лідс Юнайтед не відбулося суттєвого прогресу в переговорах щодо потенційної оренди Мудрика.

Через відсутність прориву лондонський клуб звернув увагу на інші команди. Одним із можливих напрямків для українця залишається Страсбур, який має тісні зв’язки з Челсі. Французький клуб може стати зручним варіантом для розвитку футболіста, однак сам Мудрик віддає перевагу продовженню кар’єри в англійській Прем’єр-лізі.

Раніше Брентфорд також звертався до Челсі щодо можливості орендувати українського вінгера. Проте наразі невідомо, чи готовий лондонський клуб погодитися саме на цей варіант і чи відповідають умови Брентфорда вимогам синіх.

Ключовим чинником під час ухвалення рішення для Челсі є не лише фінансова сторона потенційної угоди. Клуб також хоче переконатися, що Мудрик отримуватиме достатньо ігрового часу в новій команді.

Українець прагне регулярно виходити на поле та повернутися до стабільної ролі на високому рівні. Саме тому для нього важливо перейти до клубу, де він матиме реальні шанси отримувати значні хвилини, а не опинитися в аналогічній ситуації з обмеженою практикою.

Водночас конкуренція в Прем’єр-лізі залишається дуже високою. Навіть перехід до іншої англійської команди не гарантуватиме Мудрику місця в основному складі. Челсі має врахувати спортивний проєкт потенційного орендодавця, позицію головного тренера та роль, яку клуб готовий запропонувати українцю.

Таким чином, майбутнє Мудрика може визначитися в одному з двох напрямків – українець залишиться в Англії та приєднається до іншого клубу Прем’єр-ліги або продовжить сезон у Страсбурі.

Клуб Єгора Ярмолюка звернувся по оренду Мудрика: відома відповідь Челсі.