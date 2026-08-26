Сергій Разумовський

Лондонський Челсі відхилив пропозицію одного з клубів Англійської Прем’єр-ліги щодо оренди українського вінгера Михайла Мудрика. За інформацією «ТаТоТаке», йдеться не про Лідс, який також цікавився футболістом.

Одним із найнаполегливіших претендентів на українського гравця був Брентфорд. Представники клубу прагнули орендувати Мудрика до завершення сезону та отримати можливість закріпити за собою пріоритетне право на його потенційний викуп.

Як повідомляють джерела, у договорі між клубами пропонувалося передбачити спеціальний пункт. Він дозволив би Брентфорду першочергово активувати опцію викупу 25-річного футболіста, якщо після завершення орендної угоди сторони вирішили б продовжити переговори щодо повноцінного трансферу.

Такий варіант міг бути вигідним для Брентфорда, адже клуб отримав би можливість оцінити фізичний стан і спортивну форму Мудрика без негайної необхідності здійснювати дорогий трансфер. Водночас українець зміг би регулярно грати в чемпіонаті Англії та довести свою готовність повернутися на високий рівень.

Однак Челсі не погодилося на запропоновані умови. Лондонський клуб вирішив не передавати Мудрика в оренду команді, яка могла б отримати пріоритетне право на його подальший викуп.

Причиною відмови стало бажання Челсі зберегти повний контроль над ситуацією навколо футболіста. Українець залишається цінним активом лондонців, тому керівництво клубу не хоче заздалегідь обмежувати власні можливості під час майбутніх трансферних переговорів.

У Челсі, ймовірно, розраховують самостійно визначати подальше майбутнє Мудрика – від його повернення до складу команди до потенційного продажу на умовах, які відповідатимуть фінансовим очікуванням клубу. Саме тому лондонці не захотіли включати до орендної угоди пункт, який міг би надати Брентфорду перевагу над іншими претендентами.

Мудрик вступив у конфлікт із Челсі? Бажання українського гравця і клубу розходяться.