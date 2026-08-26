Головний тренер Аякса Мічел висловився про українського вінгера Жирони Віктора Циганкова на фоні чуток щодо переходу в амстердамський клуб.

«Віктор – гравець із неймовірною працездатністю. Він може стати чудовим підсиленням для командного духу. Думаю, він добре інтегрується в нашу команду та допоможе нам у реалізації моментів.

Він потужний гравець і точно може додати нам глибини – як із м'ячем, так і без нього», – цитує Мічела видання Voetbal International.