Сергій Разумовський

Аякс готується до серйозного оновлення лінії атаки в літнє трансферне вікно. За даними Footballtransfer, амстердамський клуб незадоволений нинішнім вибором центральних нападників і планує запросити одразу двох форвардів. У нідерландському гранді хочуть посилити конкуренцію, додати команді варіативності попереду та дати тренерському штабу більше рішень на сезон.

У списку потенційних новачків Аякса опинилися три українські нападники: Артем Довбик із Роми, Владислав Ванат із Жирони та Матвій Пономаренко з Динамо. Також амстердамці стежать за уругвайцем Федеріко Віньясом, який виступає за мексиканський Леон. Водночас український ринок, за інформацією джерела, є одним із важливих напрямів у роботі клубу.

Найбільше конкретики наразі є щодо Довбика. Повідомлялося, що Аякс уже звертався до Роми з пропозицією оренди 29-річного форварда та готовий заплатити за його тимчасовий перехід. Однак римський клуб не хоче відпускати українця без гарантій повноцінного трансферу. Рома погодиться на оренду лише за умови обов’язкового викупу, тому сторони продовжують шукати прийнятну формулу угоди.

Ситуація з Ванатом менш просунута. Інтерес до нападника Жирони є, але предметних переговорів поки не ведеться. Усередині Аякса немає повної згоди щодо цієї кандидатури: частина керівників підтримує ідею трансферу, тоді як радник Йорді Кройф, за даними медіа, налаштований скептично. Допомогти Ванату може можливий прихід Мічела Санчеса, який добре знає гравця після спільної роботи в Жироні.

Щодо Пономаренка, то Аяксу доведеться конкурувати з іншими європейськими клубами. За молодим форвардом Динамо також стежать Порту та Боруссія Дортмунд. Головна складність – ціна: кияни розраховують отримати за свого нападника близько 25 мільйонів євро.