Павло Василенко

Нападник київського Динамо Матвій Пономаренко може змінити клуб уже цього літа. За інформацією FootballTransfers, серйозний інтерес до 20-річного форварда проявляє амстердамський Аякс, який активно шукає підсилення лінії атаки перед сезоном-2026/27.

Втім, нідерландцям доведеться витримати серйозну конкуренцію. За даними джерела, за ситуацією навколо українського нападника уважно стежать також португальський Порту та дортмундська Боруссія. Обидва клуби готові включитися в боротьбу за одного з найперспективніших молодих форвардів України.

Головною перепоною для потенційного трансферу може стати фінансова позиція Динамо. Керівництво київського клубу розраховує отримати за свого талановитого бомбардира близько 25 мільйонів євро.

Контракт Пономаренка з Динамо діє до кінця 2028 року, а портал Transfermarkt оцінює його вартість у 12 мільйонів євро.

Минулого сезону форвард став найкращим бомбардиром УПЛ, забивши 13 м'ячів у 15 матчах. Загалом у футболці Динамо Пономаренко провів 36 поєдинків у всіх турнірах, записавши до свого активу 18 голів і одну результативну передачу.