Бабич вперше відреагував на своє призначення головним тренером Ворскли
Полтавська команда отримала нового наставника
2 днi тому
Український фахівець Олександр Бабич в інтерв’ю сайту Sport.ua прокоментував своє призначення на посаду головного тренера Ворскли.
«У мене, як і в ще кількох кандидатів на цей пост, були переговори з клубом ще на першому етапі, коли команда тільки вилетіла з Прем'єр-ліги. Головним тренером було обрано Желько Любеновича. А після того, як фахівець залишив Полтаву за сімейними обставинами, мені надійшов дзвінок від керівництва клубу, щоб повернутися до нашої розмови. Ми обговорили деякі моменти, і я прибув у розташування команди».
У сезоні 2024/25 Ворскла заробила 27 залікових балів та фінішувала на 13-му місці у підсумковій таблиці Української Прем'єр-ліги.
В стикових поєдинках за право грати в УПЛ в кампанії 2025/26 полтавська команда сенсаційно програла Кудрівці (2:1, 0:1, по пенальті – 3:4).