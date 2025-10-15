Відомий український тренер Юрій Вернидуб оцінив гру збірної України в матчі 4 туру кваліфікації ЧС-2026 проти Азербайджану (2:1). Його слова наводить Tribuna.

Те, що перемогли - дуже добре. Дійсно молодці. Зараз є шанс в боротьбі за друге місце. Сама гра - розумів, що буде гра обережна. Було декілька змін, це також нормально. В цілому хлопці грали з бажанням, з іскоркою. Але багато чого не вистачало, не виходило. Найгірша ланка, на мій погляд, - це лінія захисту. Дуже не вразила. Атака - зовсім інші думки і погляди.

Гра на результат? Для мене це нездорова ситуація. Бо якщо ти починаєш зберігати результат, дуже рідко коли ти цього досягаєш. Також це було і в грі в Азербайджані. Тому над цим треба працювати, щоб не допускати цього», - розповів Вернидуб.