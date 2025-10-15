Кількість збірних, які гарантували собі участь у чемпіонаті світу-2026, що пройде у США, Канаді та Мексиці, сягнула 28 команд.

Останніми путівки на турнір здобули Англія, ПАР, Сенегал, Катар, Саудівська Аравія та Кот-д’Івуар.

Серед інших учасників також є збірні країн-господарів та команди, які вже пройшли відбір:

Японія, Нова Зеландія, Іран, Аргентина, Узбекистан, Південна Корея, Йорданія, Австралія, Бразилія, Еквадор, Уругвай, Колумбія, Парагвай, Марокко, Туніс, Єгипет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ПАР, Сенегал, Кот-д’Івуар, Катар, Саудівська Аравія та Англія.

Збірні Канади, Мексики та США отримали місця на мундіалі як команди-господарки.

Нагадаємо, що чемпіонат світу-2026 пройде з 11 червня по 19 липня, а в ньому візьмуть участь 48 збірних — уперше в історії турніру.