Визначені 28 з 48 учасників чемпіонату світу-2026
Вчора путівки здобули Англія, ПАР, Сенегал, Катар, Саудівська Аравія та Кот-д’Івуар
близько 1 години тому
Кількість збірних, які гарантували собі участь у чемпіонаті світу-2026, що пройде у США, Канаді та Мексиці, сягнула 28 команд.
Останніми путівки на турнір здобули Англія, ПАР, Сенегал, Катар, Саудівська Аравія та Кот-д’Івуар.
Серед інших учасників також є збірні країн-господарів та команди, які вже пройшли відбір:
Японія, Нова Зеландія, Іран, Аргентина, Узбекистан, Південна Корея, Йорданія, Австралія, Бразилія, Еквадор, Уругвай, Колумбія, Парагвай, Марокко, Туніс, Єгипет, Алжир, Гана, Кабо-Верде, ПАР, Сенегал, Кот-д’Івуар, Катар, Саудівська Аравія та Англія.
Збірні Канади, Мексики та США отримали місця на мундіалі як команди-господарки.
Нагадаємо, що чемпіонат світу-2026 пройде з 11 червня по 19 липня, а в ньому візьмуть участь 48 збірних — уперше в історії турніру.
