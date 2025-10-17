Павло Василенко

Маріо Балотеллі готується до можливого повернення на футбольне поле – і цього разу його шлях може завести в неочікуване місце. Як повідомляють ЗМІ, колишній форвард збірної Італії може підписати контракт із клубом... з другого дивізіону ОАЕ.

Контракт Балотеллі з Дженоа завершився ще влітку, і з того часу 35-річний нападник залишається без команди. Попри яскраву кар’єру та гучне ім’я, вже три місяці він є вільним агентом і не може знайти нового роботодавця.

Однак, за інформацією авторитетного журналіста Руді Галетті, ситуація може змінитися. Балотеллі опинився в сфері інтересів клубу Палм Сіті, який нині виступає в другому за рангом дивізіоні чемпіонату Об'єднаних Арабських Еміратів.

Клуб належить шейху Ахмеду бін Султану Аль Нахайяну, який має амбітну мету – перетворити команду на нову футбольну силу країни та боротися за найвищі трофеї. І першим кроком до цього має стати підписання гучного імені – саме Маріо Балотеллі.

Очікується, що італійцю буде запропоновано солідну зарплатню, однак наразі невідомо, чи сам гравець зацікавлений у такому проєкті.

Протягом кар’єри Балотеллі виступав за низку великих клубів: Інтер, Мілан, Манчестер Сіті, Ліверпуль, Марсель, Ніццу, Брешію, Адану Демірспо», Сьон, Монцу та Дженоа.

Минулого сезону він намагався повернутися до Серії А, однак провів лише 6 матчів, загалом зігравши на полі... 56 хвилин.

Зважаючи на ситуацію, варіант із переїздом до ОАЕ може стати для Балотеллі останнім шансом ще раз голосно заявити про себе у професійному футболі.