Барселона двічі пропустила від Леванте, але вистраждала перемогу
Неймовірна розв'язка
близько 2 годин тому
Барселона оформила вольову перемогу над Леванте в матчі 2 туру Ла Ліги. Матч у Валенсії завершився з рахунком 3:2.
Господарі, маючи перевагу у два голи після першої половини гри, не змогли взяти очки в протистоянні з чемпіоном Іспанії.
По перерві Барса швидко зуміла відновити паритет завдяки голам Педрі та Феррана, а наприкінці зустрічі автогол Ельгезабаля приніс гостям перемогу.
Ла Ліга. 2 тур
Леванте - Барселона 2:3
Голи: Ромеро, 16, Моралес, 45+7 (з пенальті) - Педрі, 49, Торрес, 52, Ельгесабаль (автогол), 90+1.
