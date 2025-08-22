Павло Василенко

УЄФА задовольнив прохання Барселони не проводити перший матч нового етапу Ліги чемпіонів на домашньому стадіоні.

ФК Барселона досі не має остаточно підтвердженої дати повернення на оновлений «Камп Ноу». Хоча європейська федерація дозволила клубу зіграти перший матч нового етапу Ліги чемпіонів на полі суперника, щоб дати час на завершення робіт на стадіоні, ситуація залишається складною.

Головна перешкода – відсутність остаточного дозволу на використання «Камп Ноу» для проведення матчів за присутності глядачів. Тим часом, за даними Mundo Deportivo, Барселона підписала угоду з Муніципальними службами міста (BSM) про продовження використання Estadi Olímpic Lluís Companys до кінця лютого 2026 року.

Ще однією проблемою є календар стадіона «Монжуїк», де команда грала минулого сезону. 12 вересня на Олімпійському стадіоні відбудеться концерт співака Поста Мелоуна, що ускладнює можливість проведення матчу Ла Ліги проти Валенсії, запланованого на 13 або 14 вересня.

Каталонський клуб розглядає кілька альтернатив: перенести поєдинок на стадіон «Монтіліві» у Жироні або провести матч на полі суперника на «Местальї».

Що ж до Ліги чемпіонів: оскільки УЄФА погодився дозволити Барселоні зіграти перший матч раунду 30 вересня або 1 жовтня на стадіоні суперника, клуб виграв час для отримання необхідних дозволів. Проте, як зазначає каталонська газета Sport, наступні шість днів стануть для команди справжнім «тижнем серцевого нападу».

28 серпня клуб має остаточно повідомити континентальну федерацію, де відбудеться наступний етап турніру. УЄФА наполягає, щоб матчі проходили на одному стадіоні – або на «Камп Ноу» з близько 27 000 глядачів, або на «Монжуїку».