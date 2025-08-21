Павло Василенко

Барселона та Оріоль Ромеу домовилися про дострокове розірвання контракту, який мав діяти до літа наступного року.

33-річний півзахисник минулий сезон провів в оренді у Жироні й уже не тренується з Барселоною, готуючись до повернення у команду Мічела – цього разу в статусі вільного агента.

Звільнення від зарплатного навантаження дозволяє блауграна зареєструвати у Ла Лізі захисника Херардо Мартіна.

Напередодні Барселона вже підписала Жоана Гарсію та Маркуса Рашфорда, а після матчу-відкриття чемпіонату проти Мальорки планує оформити трансфер ще одного лівого захисника. Далі у фокусі клубу – воротар Войцех Щенсни.

Для фіналізації заявки польського голкіпера каталонці готуються віддати Іньякі Пенью в оренду до італійського Комо, що відкриє фінансовий простір для чергового підписання.