Барселона розірвала контракт з гравцем команди, щоб звільнити місце для новачка
Хавбек отримав статус вільного агенту
близько 2 годин тому
Барселона та Оріоль Ромеу домовилися про дострокове розірвання контракту, який мав діяти до літа наступного року.
33-річний півзахисник минулий сезон провів в оренді у Жироні й уже не тренується з Барселоною, готуючись до повернення у команду Мічела – цього разу в статусі вільного агента.
Звільнення від зарплатного навантаження дозволяє блауграна зареєструвати у Ла Лізі захисника Херардо Мартіна.
Напередодні Барселона вже підписала Жоана Гарсію та Маркуса Рашфорда, а після матчу-відкриття чемпіонату проти Мальорки планує оформити трансфер ще одного лівого захисника. Далі у фокусі клубу – воротар Войцех Щенсни.
Для фіналізації заявки польського голкіпера каталонці готуються віддати Іньякі Пенью в оренду до італійського Комо, що відкриє фінансовий простір для чергового підписання.
