Павло Василенко

Фінансові проблеми «Барселони» знову даються взнаки. Як повідомляє німецьке видання Bona of Sport, під ризиком опинився 19-річний вінгер Руні Барджі, якого каталонці підписали цього літа за 2,5 мільйона євро.

Шведський талант, що зробив собі ім’я в складі Копенгагена (84 матчі, 15 голів, 1 асист), отримував чимало шансів під час передсезонних зборів від головного тренера Барселони Хансі Фліка. Однак у першому турі Ла Ліги тренер не зміг використати його через відсутність офіційної реєстрації.

Трансферне вікно добігає кінця, і ситуація змушує керівництво каталонського клубу розглядати альтернативи. Один із реалістичних варіантів – віддати Барджі в оренду на рік, що відтермінує його дебют у синьо-гранатовій футболці щонайменше до сезону 2025/26.

За інформацією Sport.es, навіть можливий продаж Оріоля Ромеу та Іньякі Пеньї не гарантує достатнього простору у фінансовому «fair play», аби зареєструвати шведа. Сам футболіст і клуб готові розглянути інші шляхи – включно з тимчасовим переходом.

У найближчому матчі Ла Ліги команда Фліка зустрінеться з Леванте у гостях. Початок гри – у суботу о 22:30 за київським часом.