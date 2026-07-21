Сергій Разумовський

Барселона, за інформацією AS, відкрита до можливого продажу центрального захисника Рональда Араухо, якщо на гравця надійде справді вигідна пропозиція. Попри те, що контракт уругвайця з каталонським клубом чинний до 2031 року, у керівництві не вважають його футболістом, якого не можна продавати за жодних умов.

Ключовим фактором у цій історії може стати позиція самого Араухо. Якщо він сам висловить бажання змінити клуб, а Барселона отримає фінансово прийнятну оферту, то керівництво не стане штучно блокувати його відхід.

Головний тренер Барселони Гансі Флік, як повідомляється, високо цінує Араухо за його характер, досвід, лідерські якості та фізичну потужність. Водночас німецький фахівець усвідомлює, що в умовах нинішньої конкуренції в центрі оборони захисник уже не входить до числа беззаперечних перших виборів.

Пау Кубарсі дедалі впевненіше закріплюється в основному складі, Ерік Гарсія став важливою фігурою для тренерського штабу, Жерар Мартін продовжує прогресувати як лівоногий центральний оборонець, а Андреас Крістенсен нещодавно продовжив угоду з клубом.

Саме через таке кадрове насичення Араухо нині фактично опинився лише п’ятим центральним захисником у команді. Ба більше, Флік не розглядає його як варіант для позиції правого захисника, тож простору для маневру в уругвайця стає ще менше. У підсумку ситуація виглядає так, що футболіст має перспективи залишитися в клубі, але його роль у команді вже не є настільки визначальною, як раніше.

До повноцінних тренувань Араухо повернеться лише 20 числа. Саме після цього очікується його розмова з Фліком, яка й може стати вирішальною для подальшого розвитку подій. Після обговорення з тренером футболіст має остаточно визначитися, чи хоче він залишатися в Барселоні та боротися за місце в стартовому складі, чи все ж розгляне варіант із переходом.

Барселона, зі свого боку, не збирається тиснути на Араухо й примушувати його до відходу. У клубі не мають наміру спеціально відчиняти двері до трансферу, але водночас і не планують їх зачиняти, якщо з’явиться реальна та фінансово обґрунтована можливість продажу. У минулому сезоні 27-річний уругваєць провів 38 матчів і забив чотири м'ячі.

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