Павло Василенко

Дані Ольмо, за якого Барселона заплатила 55 мільйонів євро влітку 2024 року, може провести свій останній сезон на «Камп Ноу». Його статус у команді похитнувся у найгірший момент – коли від нього чекали лідерства.

Минулого сезону Ольмо забив 10 голів у 25 матчах Ла Ліги, зміцнивши репутацію одного з ключових гравців. Але цього сезону він провів лише 354 хвилини на полі в шести матчах, обмежившись одним голом і двома асистами.

Молодий талант Ферміна Лопеса швидко здобув довіру Хансі Фліка та почав відтісняти Ольмо з основи. У деяких матчах Дані виходив лише на заміну, коли команда вже вела в рахунку – сигнал, що його роль у проєкті Барселони слабшає.

Клубні інсайдери повідомляють: влітку Барселона розгляне пропозиції щодо продажу Ольмо, сподіваючись отримати значну суму й розвантажити зарплатну відомість.

Потенційними напрямками є Англія та Німеччина – за хавбеком стежать кілька клубів АПЛ, повідомляє fichajes.net.

Щоб уникнути продажу, Ольмо повинен повернути форму й довести свою цінність у другій половині сезону. Інакше Барселона може використати його трансфер як частину великої перебудови команди.