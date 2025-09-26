Барселона готова розлучитися з Ольмо: майбутнє зірки під загрозою
Футболіст може змінити клуб
близько 19 годин тому
Дані Ольмо, за якого Барселона заплатила 55 мільйонів євро влітку 2024 року, може провести свій останній сезон на «Камп Ноу». Його статус у команді похитнувся у найгірший момент – коли від нього чекали лідерства.
Минулого сезону Ольмо забив 10 голів у 25 матчах Ла Ліги, зміцнивши репутацію одного з ключових гравців. Але цього сезону він провів лише 354 хвилини на полі в шести матчах, обмежившись одним голом і двома асистами.
Молодий талант Ферміна Лопеса швидко здобув довіру Хансі Фліка та почав відтісняти Ольмо з основи. У деяких матчах Дані виходив лише на заміну, коли команда вже вела в рахунку – сигнал, що його роль у проєкті Барселони слабшає.
Клубні інсайдери повідомляють: влітку Барселона розгляне пропозиції щодо продажу Ольмо, сподіваючись отримати значну суму й розвантажити зарплатну відомість.
Потенційними напрямками є Англія та Німеччина – за хавбеком стежать кілька клубів АПЛ, повідомляє fichajes.net.
Щоб уникнути продажу, Ольмо повинен повернути форму й довести свою цінність у другій половині сезону. Інакше Барселона може використати його трансфер як частину великої перебудови команди.
