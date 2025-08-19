Півзахисник Барселони Дані Ольмо дав зрозуміти головному тренеру Ханс-Дітеру Фліку, що його не влаштовує другорядна роль у команді.

За даними El Nacional, з роллю «темної конячки» в системі Фліка Ольмо миритися не буде. Півзахисник розуміє, що конкуренція в команді висока, але налаштований стати одним із ключових футболістів.

У першому турі Ла Ліги Барселона на виїзді обіграла Мальорку з рахунком 3:0. Дані Ольмо вийшов на заміну у перерві та відіграв увесь другий тайм.

Наступний матч Барселона проведе 23 серпня проти Леванте на виїзді.