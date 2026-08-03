Сергій Разумовський

Барселона продовжує стежити за ситуацією навколо півзахисника Манчестер Сіті та збірної Іспанії Родрі. Водночас посилення центральної зони не є головним трансферним пріоритетом каталонського клубу. Про це повідомляє журналіст El Larguero Ніл Сола.

Інтерес Барселони до футболіста знову посилився після травми Френкі де Йонга. Втрата нідерландця може змусити каталонців активніше розглянути можливість запрошення Родрі, якщо для цього з’являться сприятливі умови.

Водночас Барселона не планує розпочинати повноцінні переговори без чіткого сигналу від самого футболіста. Каталонський клуб готовий працювати над трансфером лише в тому разі, якщо Родрі прямо висловить бажання перейти до команди та погодиться на такий варіант продовження кар’єри.

За інформацією джерела, Барселона потенційно може запропонувати за іспанського півзахисника близько 50 мільйонів євро. Однак навіть за наявності домовленості щодо суми переходу клубу потрібно буде вирішити питання із зарплатою футболіста.

Каталонці оцінюють, чи зможуть вписати контракт Родрі у вимоги фінансового фейр-плей Ла Ліги. Саме фінансові обмеження можуть стати одним із головних факторів, який вплине на можливість здійснення трансферу.

У Барселоні вважають Родрі одним із найкращих півзахисників світового футболу. Його досвід, тактична грамотність, надійність у відборі та вміння контролювати темп гри можуть суттєво посилити каталонську команду.

Проте потенційний перехід залежатиме від кількох умов. Насамперед важливою буде позиція самого гравця, а також фінансові можливості Барселони та готовність Манчестер Сіті розглянути запропоновану суму. У минулому сезоні 30-річний Родрі провів 33 матчі у складі Манчестер Сіті та забив два голи.

Нагадаємо, ФІФА визнала Родрі найкращим гравцем чемпіонату світу-2026.