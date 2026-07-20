Сергій Разумовський

ФІФА оголосила індивідуальні нагороди за підсумками чемпіонату світу-2026. У фіналі турніру збірна Іспанії в ніч на 20 липня обіграла Аргентину з рахунком 1:0 у додатковий час. Єдиний гол у матчі на 106-й хвилині оформив Ферран Торрес, а результативну передачу віддав Ніко Вільямс.

Після завершення фіналу ФІФА визначила найкращих гравців турніру. Одразу кілька головних індивідуальних нагород отримали представники збірної Іспанії.

Найкращим молодим футболістом ЧС-2026 визнали 19-річного центрального захисника Пау Кубарсі. Гравець Барселони був одним із ключових футболістів чемпіонської команди та провів усі 8 матчів турніру у стартовому складі. Кубарсі також увійшов в історію як четвертий наймолодший гравець фіналів чемпіонатів світу.

Найкращим воротарем турніру став Унаї Сімон. Голкіпер збірної Іспанії провів 7 із 8 матчів ЧС-2026 без пропущених голів. Крім того, Сімон встановив рекорд чемпіонатів світу за кількістю хвилин поспіль без пропущених м’ячів — його серія тривала 649 хвилин.

«Золотий м’яч» ЧС-2026, нагороду найкращому гравцеві турніру, отримав капітан збірної Іспанії Родрі. Півзахисник взяв участь у всіх 8 матчах команди та став одним із головних символів іспанського тріумфу.

«Срібний м’яч» дістався Ліонелю Мессі. Аргентинець, який раніше двічі отримував «Золотий м’яч» чемпіонату світу, цього разу завершив турнір із вісьмома голами та чотирма результативними передачами.

«Бронзовий м’яч» отримав Кіліан Мбаппе. Француз також став найкращим бомбардиром ЧС-2026 і здобув «Золоту бутсу», забивши десять м'ячів. Водночас Мбаппе не з’явився на церемонію нагородження.

У гонці бомбардирів друге місце посів Ліонель Мессі з 8 голами. Третє місце розділили норвежець Ерлінг Голанд та англієць Джуд Беллінгем, які забили по 7 м’ячів.

Найкращим асистентом турніру став француз Майкл Олісе. Він віддав сім результативних передач. По чотири асисти на ЧС-2026 зробили Браїм Діас із Марокко, Мартін Едеґор із Норвегії, Ліонель Мессі з Аргентини, Бруно Гімараес.

Нагадаємо, Іспанія вдруге виграла чемпіонат світу, приєднавшись до Бразилії, Німеччини, Італії та ще трьої збірних.