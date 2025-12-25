Барселона може підписати захисника з Уніона Берлін
Каталонці шукають центрального захисника
39 хвилин тому
Діогу Лейте/фото: Уніон Берлін
Каталонська Барселона планує взимку посилити позицію центрального захисника, повідомляє Sport.es.
За даними джерела, керівництво «синьо-гранатових» розглядає варіант підписання центрбека берлінського Уніона Діогу Лейте у січні.
Діючий контракт португальського футболіста з клубом розрахований до 30 червня 2026 року. У сезоні-2025/26 Діогу Лейте провів за Уніон 13 матчів, відзначившись однією результативною передачею.
Раніше повідомлялося, що Барселона планує оформити трансфер захисника в зимове трансферне вікно.