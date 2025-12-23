Центральний захисник Барселони Рональд Араухо наближається до повернення на поле до кінця календарного року. Раніше уругваєць не брав участі у матчах через психологічні проблеми та емоційне виснаження.

Питання його камбека стало особливо важливим після тяжкої травми Андреаса Крістенсена, який отримав розрив передньої хрестоподібної зв'язки лівого коліна.

Араухо вивели зі складу на невизначений термін після матчу п'ятого туру групового етапу Ліги чемпіонів проти Челсі, що завершився поразкою 0:3. Тоді захисник отримав червону картку ще у першому таймі.

Після тієї зустрічі футболіст поінформував керівництво клубу про ознаки емоційного вигоряння та необхідність паузи для відновлення. Барселона пішла назустріч гравцеві і дала йому час для повернення в оптимальний стан.

Раніше повідомлялося, що Барселона планує оформити трансфер захисника в зимове трансферне вікно.