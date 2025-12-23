У зимове трансферне вікно Барселона планує посилити центр оборони, повідомляє відомий інсайдер Фабріціо Романо.

За інформацією джерела, клуб уже активно шукає нового захисника. Малоймовірно, що це буде гучне ім'я, швидше за все, «сині» зупиняться на недорогому варіанті або оформлять оренду гравця.

Після 18 турів Барселона впевнено очолює турнірну таблицю Ла Ліги із 46 очками, випереджаючи найближчого переслідувача на чотири бали.

Наступний матч команди проти Еспаньйола відбудеться 3 січня. Раніше повідомлялося, що Левандовскі відсвяткував ювілей у матчі з Вільярреалом.