Павло Василенко

Бразильські ЗМІ повідомляють про значний інтерес з боку Барселони до Родріго з Реала.

За інформацією UOL Esporte, каталонці вже встановили попередні контакти з оточенням бразильського нападника та скористалися його бажанням залишити Мадрид.

Бразилець відкрито заявив про намір шукати нову роботу. Декілька клубів Англійської Прем'єр-ліги виявили інтерес до нього, але офіційної пропозиції Реалу поки не надходило. Поки невідомо, чи наважиться Барселона на рішучий крок і як відреагує Флорентіно Перес.

Нагадаємо, що востаннє гравець безпосередньо переходив з Реалу в Барселону 1996 року. То був Луїс Енріке.