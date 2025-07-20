Барселона може придбати бразильського форварда Реала
Футболіст не входить в плани Хабі Алонсо
близько 5 годин тому
Фото: Getty Images
Бразильські ЗМІ повідомляють про значний інтерес з боку Барселони до Родріго з Реала.
За інформацією UOL Esporte, каталонці вже встановили попередні контакти з оточенням бразильського нападника та скористалися його бажанням залишити Мадрид.
Бразилець відкрито заявив про намір шукати нову роботу. Декілька клубів Англійської Прем'єр-ліги виявили інтерес до нього, але офіційної пропозиції Реалу поки не надходило. Поки невідомо, чи наважиться Барселона на рішучий крок і як відреагує Флорентіно Перес.
Нагадаємо, що востаннє гравець безпосередньо переходив з Реалу в Барселону 1996 року. То був Луїс Енріке.