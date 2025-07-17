Півзахисник Челсі Коул Палмер, який був визнаний найкращим гравцем Клубного чемпіонату світу, потрапив до сфери інтересів мадридського Реала. Як повідомляє джерело Madrid Universal, новий наставник іспанського гранда Хабі Алонсо особисто зацікавлений у трансфері 22-річного англійця.

За інформацією джерела, Алонсо вважає, що Палмер ідеально впишеться в його ігрову модель і може стати важливою частиною оновленої команди.

Коул Палмер має чинний контракт із Челсі до 30 червня 2033 року, а його трансферна вартість оцінюється приблизно в 120 мільйонів євро. Минулого сезону футболіст провів блискучу кампанію та став одним із головних лідерів лондонського клубу.