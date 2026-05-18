Сергій Разумовський

Головний тренер Барселони Ганс-Дітер Флік офіційно домовився з клубом про продовження контракту. Про це повідомляє пресслужба каталонської команди.

Попередня трудова угода 61-річного німецького спеціаліста діяла до 30 червня 2027 року, однак сторони вирішили не чекати завершення строку та підписали новий контракт, розрахований до 2028 року. Крім того, у документі передбачена можливість автоматичного або додаткового продовження співпраці ще на один сезон, якщо сторони дійдуть до відповідної домовленості.

Флік працює з Барселоною з липня 2024 року і за відносно короткий період встиг суттєво вплинути на результати команди. Під його керівництвом клуб уже завоював 5 трофеїв, а загальна статистика німецького тренера на чолі команди виглядає дуже переконливо: 88 перемог, 10 нічиїх і 18 поразок.

У нинішньому сезоні Барселона не змогла дістатися далі чвертьфіналу Ліги чемпіонів, де припинила виступи в єврокубку. Водночас у внутрішньому чемпіонаті каталонці діяли впевнено та без особливих проблем оформили чемпіонство в Ла Лізі, підтвердивши свій статус найсильнішої команди Іспанії за підсумками сезону.