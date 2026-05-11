Барселона вперше в історії Ла Ліги оформила чемпіонство в матчі проти Реала
«Блаугранас» повторили досягнення Атлетіко
близько 3 годин тому
Каталонська Барселона здобула чемпіонський титул Ла Ліги, перемігши мадридський Реал у 35-му турі Ла Ліги з рахунком 2:0.
Для «блаугранас» це перший випадок в історії, коли чемпіонство було оформлене саме в очному протистоянні з «бланкос».
Таким чином, Барселона стала другою командою в історії Ла Ліги, якій вдалося завоювати титул у матчі проти Реала.
Раніше це досягнення підкорювалося лише Атлетіко – у сезоні 1976/77, коли мадридський клуб оформив чемпіонство після нічиєї на Сантьяго Бернабеу.
