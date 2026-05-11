Володимир Кириченко

Каталонська Барселона здобула чемпіонський титул Ла Ліги, перемігши мадридський Реал у 35-му турі Ла Ліги з рахунком 2:0.

Для «блаугранас» це перший випадок в історії, коли чемпіонство було оформлене саме в очному протистоянні з «бланкос».

Таким чином, Барселона стала другою командою в історії Ла Ліги, якій вдалося завоювати титул у матчі проти Реала.

Sólo un equipo se proclamó campeón de Liga jugando contra el Madrid.

Fue el Atlético, gracias a un empate (1-1) en el Bernabéu en la penúltima jornada de la temporada 1976-77. — Pedro Martin (@pedritonumeros) May 10, 2026

Раніше це досягнення підкорювалося лише Атлетіко – у сезоні 1976/77, коли мадридський клуб оформив чемпіонство після нічиєї на Сантьяго Бернабеу.

Барселона — чемпіон Ла Ліги! Каталонці перемогли Реал в Ель-Класіко